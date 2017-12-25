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Даниил Zeus Тесленко: наш план-минимум — выйти в плей-офф
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Даниил Zeus Тесленко: наш план-минимум — выйти в плей-офф 

Чемпионат.com 25 декабря 2017
Капитан команды Natus Vincere по CS:GO Даниил Zeus Тесленко рассказал про планы на выступление на ELEAGUE Major 2018.
«Несмотря на то что по призовому фонду мэйджор не самый большой, он выше с точки зрения престижа. Его организует Valve, и все серьезно относятся к этому турниру. Мы все очень много тренируемся. У нас нет суперзадачи выиграть. Чтобы победить на мэйджоре, нужно чтобы совпали карты. Есть много факторов, которые влияют на результаты. Наша задача-минимум — выйти в плей-офф, а дальше как пойдет», — рассказал Тесленко на своем YouТube-канале.
Natus Vincere получила приглашение на отборочный этап The New Challengers турнира ELEAGUE Major 2018. В нем примут участие 16 команд. Восьмерка лучших отправится в основной этап чемпионата.
ELEAGUE Major 2018 пройдет с 12 по 28 января 2018 года. Общий призовой фонд чемпионата составляет $ 1 млн
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