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Генеральный менеджер Virtus.pro указал на фактические ошибки «Матч ТВ»
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Генеральный менеджер Virtus.pro указал на фактические ошибки «Матч ТВ» 

GameGuru 26 декабря 2017
Фото: GameGuru
Телеканал «Матч ТВ» подвел киберспортивные итоги 2017 года в передаче «Реальный спорт». Шоу чередует разговоры с гостями и заранее отснятые видеовставки, где показываются крупные турниры и громкие победы. Для подготовленных роликов тележурналисты взяли интервью у разных профессионалов, в том числе у Романа Дворякина из Virtus.pro. Генеральный менеджер российской организации посмотрел на труды «Матч ТВ» и остался ими недоволен. «Очень круто, что пригласили нашего игрока, сделали отдельную секцию об успехах Virtus.pro, — пишет Роман в „твиттере“, — но такого количества фактических ошибок я не видел давно». Дворякин назвал «печальным» уровень редакторского мастерства. И, действительно, «Реальный спорт» порой вольно обходится с фактами. Тележурналисты отметили успехи Virtus.pro в Dota 2 и то, что команда победила в первом мейджор-турнире сезона. Здесь нет ошибки, но затем закадровый голос сообщает, что «медведи» одолели в ESL One Hamburg 2017 лидеров рейтинга — Team Spirit. Сотрудники «Матч ТВ» явно говорили о Team Secret, но перепутали ее с отечественной командой. В другом случае авторы «Реального спорта» неверно указали никнейм Ильи Lil Ильюка из коллектива Virtus.pro по Dota 2. Редакторы почему-то взяли в кавычки фамилию спортсмена, а не его настоящий псевдоним. А до этого, в первой половине выпуска, тележурналисты рассказали, что состав «медведей» по CS:GO не брал призовых мест с февраля по октябрь 2017 года. Видимо, «золото» в Adrenaline Cyber League 2017 (июнь) и бронза (3-4 место) в PGL Major Krakow 2017 (июль) не считаются…
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