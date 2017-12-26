SK Gaming стала лучшей командой мира по CS:GO 2017 года

Портал HLTV опубликовал последний еженедельный рейтинг лучших команд по Counter-Strike:GO в 2017 году. Бразильская SK Gaming признана самой успешной среди 30 коллективов со всего мира. Любой, кто заглянет в список достижений SK Gaming, не станет оспаривать титул. Она заработала «золото» во всемирном финале ESL Pro League, где встретились сильнейшие участники из Европы и Америки. Бразильцы также одержали верх в копенгагенском Blast Pro Series и питерском турнире Epicenter. Серебро в отечественном ивенте, как мы помним заработала Virtus.pro. Поляки, выступающие за российскую организацию, вошли в топ-10 рейтинга, благодаря успеху в Санкт-Петербурге и в Шанхае. В SL i-League Invitational Shanghai 2017 «Медведи» тоже заняли второе место. Две команды, которые полноправно относятся к СНГ, Gambit Esports и Na’Vi, закончили на 12 и 16 местах. Главными достижениям казахстанско-российской Gambit Esports стали первые места в малазийском ROG MASTERS 2017 и польском PGL Krakow Major, а также бронза шведского турнира DreamHack Masters Malmo. В последнем Natus Vincere добилась более скромного результата, зато российско-украинская команда завоевала золото DreamHack Winter от тех же организаторов. Также трое ее стрелков победили в европейской квалификации World Electronic Sports Games 2017. Поэтому Na’Vi заслужила свое 16 место всемирного рейтинга HLTV. Наконец, по большей части российская Vega Squadron заняла 25 место. Несмотря на это, команде есть чем похвастаться: «бронза» в гранд-финале в малазийского ROG MASTERS 2017 два золота местечковых китайских турниров из серии China Top. Выставляя рейтинг, HLTV учитывает не только значимость любой победы (онлайн-турниры практически не имеют значения), но и как давно она была. Таким образом, список всегда отражает текущих лидеров.