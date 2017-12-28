Антон COOLLERZ Синьгов: в проведении турниров надо равняться на Dota 2

Игрок команды Natus Vincere по Quake Champions Антон COOLLERZ Синьгов высказал мнение по поводу проведения киберспортивных соревнований.

«Любая игра, которая хочет быть в топе киберспорта, должна предлагать достаточно хорошие призовые фонды, чтобы привлекать игроков и организации, за которые они будут выступать.

Призовые в Dota 2 — как раз то, чем они создают хайп и привлекают аудиторию для просмотра. Считаю, именно так надо проводить киберспортивные мероприятия. Это то, на что нужно равняться всем игровым дисциплинам», — сказал Синьгов в интервью командному сайту киберспортивной организации Natus Vincere.

Антон COOLLERZ Синьгов выступает за Na’Vi с июля 2017 года. За это время он занял третье место на Quake World Championship 2017: Duel и 9-12-е — на DreamHack Winter 2017: Duel.