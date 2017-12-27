Роман Дворянкин: У Virtus.pro точно в следующем году появится состав по Artifact

«Я могу сказать, что у VP точно в следующем году появится состав по Artifact. Это есть и в нашей стратегии, и в нашем бюджете на следующий год. И мы со своей стороны будем уделять ему максимальное внимание.

Мы в очень плотном контакте с Valve: наши игроки в самом начале списка тех, кто получит доступ к альфа-тестированию. Я могу сказать, что в Artifact уже можно поиграть у них в офисе. В нее уже сыграли некоторые представители WESA, с которыми мы встречались на финалах ESL Pro League — и они в восторге. К сожалению, никто не может раскрывать деталей, только эмоции. Не скрою, что мы разговаривали с нашими игроками [в Hearthstone] по поводу Artifact. Все сказали, что с удовольствием попробуют».

Напомним, Valve анонсировала Artifact 9 августа во время The International 2017. Выход карточной игры по мотивам Dota 2 намечен на 2018 год.

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