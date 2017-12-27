Ещё
Team Empire подписала Максима yoky— Кима
Далее:
Читайте также:
Ещё

Team Empire подписала Максима yoky— Кима 

Чемпионат.com 27 декабря 2017
Максим yoky— Ким стал игроком состава Team Empire по Dota 2. Анонс появился на официальном сайте организации.
В команде yoky— заменил Ивана VANSKOR Скорохода, который выступал за Team Empire с сентября 2017 года.
«По моему мнению, Ваня не смог заиграть в свою силу в нашем коллективе. Он многому меня научил, за что я ему благодарен. Надеюсь, в будущем он найдёт команду по-своему темпераменту, в которой сможет раскрыть весь свой потенциал. Надеюсь в 2018 году, Иван уровнем своей игры заставит нас всех не раз вспомнить о нём», — прокомментировал эту замену менеджер команды Дмитрий Korb3n Белов.
yoky— ранее уже выступал за Team Empire. Вместе с командой он стал чемпионом турниров Excellent Moscow Cup 2, Esportal Dota 2 League Invitational Tournament 1, StarLadder StarSeries Season 11 и Dota 2 Champions League Season 5.
Чемпионат.com: последние новости
Team Russia сыграет с AGO Esports в четвертьфинале WESG 2017 VGJ.Thunder сыграет в финале The Bucharest Major по Dota 2 Владимир RodjER Никогосян: в первый раз играю с такими сильными игроками
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новая «бомба» для России от WADA19
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната9
«Поедем в Россию только в крайнем случае»
Стало известно, за что платят Акинфееву
Медведева высказалась о смене гражданства119
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Прочее
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
00:55
Миленина выиграла золото Паралимпиады-2018
Лыжный спорт
01:02
Россия поразила медальным зачетом на Паралимпиаде
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение