Team Empire подписала Максима yoky— Кима

Максим yoky— Ким стал игроком состава Team Empire по Dota 2. Анонс появился на официальном сайте организации.

В команде yoky— заменил Ивана VANSKOR Скорохода, который выступал за Team Empire с сентября 2017 года.

«По моему мнению, Ваня не смог заиграть в свою силу в нашем коллективе. Он многому меня научил, за что я ему благодарен. Надеюсь, в будущем он найдёт команду по-своему темпераменту, в которой сможет раскрыть весь свой потенциал. Надеюсь в 2018 году, Иван уровнем своей игры заставит нас всех не раз вспомнить о нём», — прокомментировал эту замену менеджер команды Дмитрий Korb3n Белов.

yoky— ранее уже выступал за Team Empire. Вместе с командой он стал чемпионом турниров Excellent Moscow Cup 2, Esportal Dota 2 League Invitational Tournament 1, StarLadder StarSeries Season 11 и Dota 2 Champions League Season 5.