Virtus.pro сомневается, получится ли из PUBG турнирная дисциплина

Генеральный менеджер Virtus.pro попал в новостные сводки вчера, раскритиковав телепередачу «Матч ТВ». Сегодня Роман Дворякин вновь оказался в центре внимания, рассказав о планах своей организации. В интервью сайту Cybersport управленец усомнился, стоит ли сейчас бежать в PlayerUnknown’s Battlegrounds. Ведь неясно, станет ли последняя киберспортивной дисциплиной? «Игра безумно популярна, у нее куча игроков, она отлична для стриминга. — соглашается сотрудник Virtus.pro, — Но есть вопрос, сколько там живых игроков, и сколько клонов из Китая». Напомним, что вся взрывная популярность PUBG пришла из поднебесной: в США Steam-версией владеет втрое меньше людей. Турнирное будущее «Королевской битвы» тоже вызывает сомнения: «По большому счету, был один крупный турнир — IEM Oakland. — говорит Роман, — Мы на связи с ESL, получим от них более детальные цифры и комментарии, будем смотреть». Зато генеральный менеджер российской организации с оптимизмом смотрит на Artifact. Карточную игру по мотивам Dota 2 анонсировали на турнире The International 2017. Хотя публике не объяснили, каким будет проект, люди из индустрии распробовали новинку в офисе Valve. В Artifact поиграли сотрудники WESA — регулирующей киберспорт ассоциации. Те пришли в восторг от таинственной новинки, о чем поведали коллегам из Virtus.pro, встретившись с ними одном из турниров. Роман Дворякин заметил, что его игроки «в самом начале списка тех, кто получит доступ к альфа-тестированию» Artifact. «Я могу сказать, что у VP точно в следующем году появится состав по Artifact — обещает генеральный менеджер, — Это есть и в нашей стратегии, и в нашем бюджете на следующий год».