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TyLoo сыграет отборочные SL i-League Season 4 без Владислава bondik Нечипорчука
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TyLoo сыграет отборочные SL i-League Season 4 без Владислава bondik Нечипорчука 

Чемпионат.com 28 декабря 2017
Китайская команда TyLoo выступит на квалификациях SL i-League Season 4 по CS:GO без Владислава bondik Нечипорчука. Об этом сообщается на странице организации в «Твиттере». Вместо украинского киберспортсмена сыграет член Recca Esports Кевин xccurate Сусанто.
Изначально индонезийская организация опровергла заявление TyLoo. Менеджмент заявил, что Сусанто не будет выступать за китайский клуб, так как у них заключён контракт с игроком. После переговоров стороны достигли соглашения.
TyLoo арендовала Нечипорчука у HellRaisers в сентябре 2017 года. Киберспортсмен пожелал удачи составу, отметив, что будет рад увидеть TyLoo в Киеве. StarLadder i-League StarSeries Season 4 пройдёт с 17 по 25 февраля в Киеве (Украина). Общий призовой фонд чемпионата составит $ 300 тыс.
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