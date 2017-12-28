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Умелец «перенес» PUBG в Counter-Strike
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Умелец «перенес» PUBG в Counter-Strike 

GameGuru 28 декабря 2017
Моддер Kinsi так любит жанр «королевской битвы» и Counter-Strike, что решил объединить две игры в одной. Используя возможность движка шутера Valve он создал большую карту (в четыре раза больше локации Overpass из CS:GO) и добавил все необходимые элементы «королевской битвы». В Go 4 the Kill, так называется мод, огромная территория объясняется объединением четырех стандартных CS:GO локаций в квадрат. Переход из одного квадрата в другой происходит «бесшовно», при этом сохраняется видимость. Как это выглядит и что из себя представляет PUBG в Counter-Strike можно посмотреть в видео от youtube-пользователя 3kliksphilip. Чтобы сыграть в Go 4 the Kill необходимо пройти на официальный сайт мода и войти под своим Steam-аккаунтом.
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