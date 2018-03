Умелец «перенес» PUBG в Counter-Strike

Моддер Kinsi так любит жанр «королевской битвы» и Counter-Strike, что решил объединить две игры в одной. Используя возможность движка шутера Valve он создал большую карту (в четыре раза больше локации Overpass из CS:GO) и добавил все необходимые элементы «королевской битвы». В Go 4 the Kill, так называется мод, огромная территория объясняется объединением четырех стандартных CS:GO локаций в квадрат. Переход из одного квадрата в другой происходит «бесшовно», при этом сохраняется видимость. Как это выглядит и что из себя представляет PUBG в Counter-Strike можно посмотреть в видео от youtube-пользователя 3kliksphilip. Чтобы сыграть в Go 4 the Kill необходимо пройти на официальный сайт мода и войти под своим Steam-аккаунтом.