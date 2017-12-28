Ещё
Хенрик Froggen Хансен взял перерыв от профессиональной игры в League of Legends
Далее:
Читайте также:
Ещё

Хенрик Froggen Хансен взял перерыв от профессиональной игры в League of Legends 

Чемпионат.com 28 декабря 2017
Бывший игрок Echo Fox Хенрик Froggen Хансен решил взять перерыв в профессиональной карьере в League of Legends. Об этом киберспортсмен рассказал в ролике, размещённом в YouTube.
«Я хочу поблагодарить Echo Fox за то, что они приняли меня в свой дом и дали возможность играть в NA LCS в течение последних двух лет. Отдельное спасибо моим тиммейтам за то, что помогали мне развиваться как игроку и как личности.
В свете последних перемен я решил, что хочу соревноваться с правильной мотивацией и правильной командой. Это не значит, что я ухожу. Я всего лишь беру короткий отпуск, чтобы определиться с дальнейшими действиями. Я всё ещё хочу выиграть чемпионат мира, и я планирую вернуться лучше и сильнее, чем был», — рассказал Хансен.
Хенрик Froggen Хансен выступает на профессиональной сцене с 2011 года. За это время он играл за такие команды, как Team Infused, CLG, Evil Geniuses, Alliance и другие. С января 2016 года киберспортсмен выступал за Echo Fox. Команда ни разу не вышла в плей-офф NA LCS.
Чемпионат.com: последние новости
Team Russia сыграет с AGO Esports в четвертьфинале WESG 2017 VGJ.Thunder сыграет в финале The Bucharest Major по Dota 2 Владимир RodjER Никогосян: в первый раз играю с такими сильными игроками
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новая «бомба» для России от WADA19
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната9
«Поедем в Россию только в крайнем случае»
Стало известно, за что платят Акинфееву
Медведева высказалась о смене гражданства119
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Прочее
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
00:55
Миленина выиграла золото Паралимпиады-2018
Лыжный спорт
01:02
Россия поразила медальным зачетом на Паралимпиаде
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение