Хенрик Froggen Хансен взял перерыв от профессиональной игры в League of Legends

Бывший игрок Echo Fox Хенрик Froggen Хансен решил взять перерыв в профессиональной карьере в League of Legends. Об этом киберспортсмен рассказал в ролике, размещённом в YouTube.

«Я хочу поблагодарить Echo Fox за то, что они приняли меня в свой дом и дали возможность играть в NA LCS в течение последних двух лет. Отдельное спасибо моим тиммейтам за то, что помогали мне развиваться как игроку и как личности.

В свете последних перемен я решил, что хочу соревноваться с правильной мотивацией и правильной командой. Это не значит, что я ухожу. Я всего лишь беру короткий отпуск, чтобы определиться с дальнейшими действиями. Я всё ещё хочу выиграть чемпионат мира, и я планирую вернуться лучше и сильнее, чем был», — рассказал Хансен.

Хенрик Froggen Хансен выступает на профессиональной сцене с 2011 года. За это время он играл за такие команды, как Team Infused, CLG, Evil Geniuses, Alliance и другие. С января 2016 года киберспортсмен выступал за Echo Fox. Команда ни разу не вышла в плей-офф NA LCS.