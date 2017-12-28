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Александр S1mple Костылев сыграет за mousesports
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Александр S1mple Костылев сыграет за mousesports 

Чемпионат.com 28 декабря 2017
Игрок Natus Vincere по CS:GO Александр S1mple Костылев сыграет за mousesports на турнире LOOT.BET Cup #2. Об этом сообщает HLTV.org. Киберспортсмен заменит Оскара oskar Штястны.
Mousesports встретится с Vega Squadron. Матч пройдёт 28 декабря, начало — в 19:30 по московскому времени. Победитель сразится за путёвку на чемпионат cs_summit 2.
Александр S1mple Костылев выступает за Na’Vi с августа 2017 года. За последний год киберспортсмен занял 3-4-е место на ESL One Cologne 2017, StarLadder i-League StarSeries Season 3, одержал победу на европейских финалах WESG и DreamHack Open Winter 2017.
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