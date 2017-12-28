Экс-игрок «Спартака» вернулся в команду Team Empire по Dota 2 

Российская организация Team Empire рассказала, как изменилась ее команда по Dota 2. Иван VANSKOR Скороход, бывший капитан коллектива, покидает состав. Зато в «Империю», в последнее время возглавляемую Ярославом Miposhka Найденовым, вернулся Максим yoky Ким. Тот выступал за Team Empire в 2015 году, затем скитался по разным клубам, в том числе по печально известным «Кибер Анжи» и Spartak Esports. «Спартак» этой осенью распустил свой состав, поэтому в декабре Максим yoky Ким вновь оказался в родной «Империи» и теперь окончательно в ней обосновался. Вместе с Максимом Team Empire победила в онлайн-квалификации на майнор-турнир StarLadder i-League Invitational 4, что пройдет в феврале 2018 года в Шанхае. Чтобы выиграть путевку, российско-украинская «Империя» одолела Vega Squadron в полуфинале отбора для СНГ. Затем команда одержала верх в заключительном матче с Team Spirit. Неудивительно, что после этих успехов, yoky окончательно обосновался в Team Empire. Александр StrangeR Соломонов, спортивный директор Team Empire, прокомментировал возвращение yoky: «Максим — один из талантливейших игроков на СНГ-сцене. Выступая на различных игровых ролях, Максим всегда показывал стабильную игру, что подтверждает его высокий уровень. Сейчас перед ним стоит ответственная задача — игра на роли саппорта 4-й позиции. Я не сомневаюсь, что Максим не только справится с ней, но и станет лучшим в своём новом амплуа».