Ещё
Чай Йе Mushi Фанг: мне больше нравилась система, завязанная на MMR
Далее:
Читайте также:
Ещё

Чай Йе Mushi Фанг: мне больше нравилась система, завязанная на MMR 

Чемпионат.com 28 декабря 2017
Игрок команды Mineski по Dota 2 Чай Йе Mushi Фанг рассказал о впечатлениях от новой ранговой системы игры.
«Новая ранговая система выглядит странно. Ускорился поиск матча, но возросла вероятность оказаться в игре с игроками более низкого уровня. Всё это из-за снижения ранжирования игроков. Я не чувствую сбалансированности. Мне больше нравится система, завязанная на MMR», — рассказал Mushi в интервью Gamehubs.
Mushi выступает за Mineski с марта 2017 года. В новом соревновательном сезоне команда одержала победу на PGL Open Bucharest, заняла второе место на SL i-League Invitational Season 3 и 7-8-е место на Perfect World Masters. Также состав отобрался на Captains Draft 4.0 и Galaxy Battles II: Emerging Worlds, которые пройдут в 2018 году.
Чемпионат.com: последние новости
Team Russia сыграет с AGO Esports в четвертьфинале WESG 2017 VGJ.Thunder сыграет в финале The Bucharest Major по Dota 2 Владимир RodjER Никогосян: в первый раз играю с такими сильными игроками
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новая «бомба» для России от WADA19
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната9
«Поедем в Россию только в крайнем случае»
Стало известно, за что платят Акинфееву
Медведева высказалась о смене гражданства119
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Прочее
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
00:55
Миленина выиграла золото Паралимпиады-2018
Лыжный спорт
01:02
Россия поразила медальным зачетом на Паралимпиаде
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение