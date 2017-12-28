Чай Йе Mushi Фанг: мне больше нравилась система, завязанная на MMR

Игрок команды Mineski по Dota 2 Чай Йе Mushi Фанг рассказал о впечатлениях от новой ранговой системы игры.

«Новая ранговая система выглядит странно. Ускорился поиск матча, но возросла вероятность оказаться в игре с игроками более низкого уровня. Всё это из-за снижения ранжирования игроков. Я не чувствую сбалансированности. Мне больше нравится система, завязанная на MMR», — рассказал Mushi в интервью Gamehubs.

Mushi выступает за Mineski с марта 2017 года. В новом соревновательном сезоне команда одержала победу на PGL Open Bucharest, заняла второе место на SL i-League Invitational Season 3 и 7-8-е место на Perfect World Masters. Также состав отобрался на Captains Draft 4.0 и Galaxy Battles II: Emerging Worlds, которые пройдут в 2018 году.