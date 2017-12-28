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Кирилл Likkrit Малофеев: моего разбана не предвидится
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Кирилл Likkrit Малофеев: моего разбана не предвидится 

Чемпионат.com 28 декабря 2017
Бывший участник команды M19 по League of Legends Кирилл Likkrit Малофеев оценил шансы на продолжение профессиональной карьеры игрока. «Для вопрошающих — моего разбана не предвидится. Напишите, какой контент вы хотите (времени у меня немного, так что будьте реалистами)», — написал Малофеев в соцсети «ВКонтакте». Кирилл Likkrit Малофеев оказался в центре скандала после критики Riot Games и пути развития League of Legends в СНГ. Киберспортсмен заявил, что игра в регионе практически мертва, а зарабатывает на LoL только ряд лиц из офиса компании. 16 декабря компания вынесла вердикт по наказанию игрока. Согласно решению Riot, киберспортсмена отстранили от официальных матчей на полгода. После ряда высказываний Малофеев заявил, что может вернуться на профессиональную сцену, если Riot Games снимет запрет.
Казнить нельзя помиловать. В чём ошиблась Riot Games в конфликте с Likkrit
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