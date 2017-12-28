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Тью AhFu Сун Чуан пропустит отборочные ESL One Genting 2018 по Dota 2
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Тью AhFu Сун Чуан пропустит отборочные ESL One Genting 2018 по Dota 2 

Чемпионат.com 28 декабря 2017
Согласно заявлению организации в социальной сети Weibo, причиной стали личные проблемы игрока. Киберспортсмена заменит тренер состава Ван Banana Цзяо.
AhFu выступает за LGD.FY с мая 2017 года. В составе команды он занял второе место на Mars Dota 2 League 2017 и третье на The International 2017. В новом сезоне коллектив завоевал третье место на Perfect World masters и шестое на MDL Macau.
ESL One Genting 2018 пройдёт с 23 по 28 января на курорте Гентинг Хайлендз (Малайзия). Участники разыграют между собой $ 400 тыс. и 400 рейтинговых очков.
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