Колобков: конкуренции со стороны киберспорта не боюсь, это разные дисциплины

Министр спорта Павел Колобков в эфире программы «Все на матч» рассказал о своём отношении к киберспорту и футбольному симулятору «FIFA».

«В «FIFA» не играю, но всё время слышу, когда сын играет в неё в своей комнате. У меня складывается такое ощущение, что в это время идёт реальный матч. Но благодаря «FIFA» я уже знаю рост и вес каждого игрока, и сын тоже знает. Он знает и трансферную стоимость каждого игрока, даже кто на ком женат и кто развёлся».

«Конкуренции со стороны киберспорта не боюсь, потому что это разные дисциплины, разные виды спорта. При этом мой сын благодаря этому ещё и сам в футбол играет по несколько часов в день. Игра на компьютере приводит его на футбольную площадку», — заявил Колобков в эфире программы.