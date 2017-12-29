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Колобков: конкуренции со стороны киберспорта не боюсь, это разные дисциплины
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Колобков: конкуренции со стороны киберспорта не боюсь, это разные дисциплины 

Чемпионат.com 29 декабря 2017
Министр спорта Павел Колобков в эфире программы «Все на матч» рассказал о своём отношении к киберспорту и футбольному симулятору «FIFA».
«В «FIFA» не играю, но всё время слышу, когда сын играет в неё в своей комнате. У меня складывается такое ощущение, что в это время идёт реальный матч. Но благодаря «FIFA» я уже знаю рост и вес каждого игрока, и сын тоже знает. Он знает и трансферную стоимость каждого игрока, даже кто на ком женат и кто развёлся».
«Конкуренции со стороны киберспорта не боюсь, потому что это разные дисциплины, разные виды спорта. При этом мой сын благодаря этому ещё и сам в футбол играет по несколько часов в день. Игра на компьютере приводит его на футбольную площадку», — заявил Колобков в эфире программы.
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