Mousesports прошла на cs_summit 2

Mousesports обыграла Heroic в финале турнира LOOT.BET Cup #2. Матч завершился со счётом 2:0.

Команда прошла в основной этап чемпионата cs_summit 2. Всего на турнире сыграют шесть участников. Оставшиеся пять слотов получат приглашённые составы.

На LOOT.BET Cup #2 команда выступила с заменой. Вместо Оскара oskar Штястны за mousesports выступил игрок Natus Vincere Александр s1mple Костылев.

Cs_summit 2 пройдёт с 8 по 11 февраля в Лос-Анджелесе (США). Общий призовой фонд соревнований составит $ 150 тыс.