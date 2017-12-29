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Mousesports прошла на cs_summit 2
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Mousesports прошла на cs_summit 2 

Чемпионат.com 29 декабря 2017
Mousesports обыграла Heroic в финале турнира LOOT.BET Cup #2. Матч завершился со счётом 2:0.
Команда прошла в основной этап чемпионата cs_summit 2. Всего на турнире сыграют шесть участников. Оставшиеся пять слотов получат приглашённые составы.
На LOOT.BET Cup #2 команда выступила с заменой. Вместо Оскара oskar Штястны за mousesports выступил игрок Natus Vincere Александр s1mple Костылев.
Cs_summit 2 пройдёт с 8 по 11 февраля в Лос-Анджелесе (США). Общий призовой фонд соревнований составит $ 150 тыс.
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