В кафе «Бургер Кинг» пройдут турниры по FIFA 18 и CS:GO

Burger King вместе с двумя партнерами: оператором связь «Синтерра Медиа» и телеканалом Game Show, — запустят проект CTRL PLAY. Благодаря их сотрудничеству в кафе «Бургер Кинг» появится игровая зона, где еженедельно будут проводиться киберспортивные турниры. Пока организаторы ориентируются на 4 дисциплины: Counter-Strike:GO, FIFA 18, Hearthstone и League of Legends, — но в будущем их список расширится. Как и города, где пройдут состязания: первыми турниры опробуют жители Санкт-Петербурга и Екатеринбурга. Если вы обитаете в другом месте, не расстраивайтесь и следите за грядущими анонсами Burger King. Судя по анонсу, игровыми зонами оборудуют не все питерские и екатеринбургские закусочные Burger King. В акции CTRL PLAY участвуют «несколько» заведений этой сети — точное число не называется. Зато организаторы турниров не скрывают свои дальнейшие планы: в еженедельных побоищах планируется отобрать лучших игроков и даже взрастить профессиональные команды.