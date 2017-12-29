Дмитрий Invi Протасов: мы ошиблись с подготовкой к чемпионату мира

Бывший тренер Gambit Esports по League of Legends Дмитрий Invi Протасов высказал мнение по поводу неудачного выступления команды на чемпионате мира.

«Тяжело сказать что-то новое: парни уже почти все отписали, что и почему у нас пошло не так. Если в двух словах, то мы ошиблись с подготовкой. Это в себя включало и буткемп в Шанхае, и огромную паузу между ним, и финалом LCL. Из этого вытекала наша форма и отставание от меты. Были не только эти проблемы, конечно, но эта была весомей остальных.

Мой контракт подошёл к концу. Это был очень хороший опыт, и я ни капли не жалею, что согласился перейти в эту команду и к этим игрокам», — написал Протасов в соцсети «ВКонтакте».

Тренер также отметил, что уже нашёл новую организацию и готовится к работе в 2018 году. Он не стал раскрывать подробности, но отметил, что клуб утвердил состав на предстоящий сезон.

Дмитрий Invi Протасов занимал пост тренера Gambit Esports с мая по октябрь 2017 года. За это время команда выиграла летний сезон Континентальной лиги. На чемпионате мира состав занял 21-24-е место, став первой выбывшей командой с предварительного этапа. Gambit дважды уступила Team WE и Lyon Gaming.