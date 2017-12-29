Team Liquid и iG сыграют на DAC 2018

Организаторы Dota 2 Asia Championship 2018 пригласили на турнир Team Liquid и Invictus Gaming. Об этом сообщается в «твиттере» команды iG.

Всего в турнире сыграют 12 команд. Подробности распределения слотов пока не известны. Новые участники присоединятся к Newbee, которая выиграла слот на Perfect World Masters. Согласно записи iG, организаторы выдадут приглашения ещё трём командам. Dota 2 Asia Championship 2018 получил статус мэйджора. Турнир пройдёт с 30 марта по 7 апреля в Китае. Участники поделят между собой $ 1 млн и 1,5 тыс. баллов Pro Circuit.