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Team Liquid и iG сыграют на DAC 2018
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Team Liquid и iG сыграют на DAC 2018 

Чемпионат.com 29 декабря 2017
Организаторы Dota 2 Asia Championship 2018 пригласили на турнир Team Liquid и Invictus Gaming. Об этом сообщается в «твиттере» команды iG.
Всего в турнире сыграют 12 команд. Подробности распределения слотов пока не известны. Новые участники присоединятся к Newbee, которая выиграла слот на Perfect World Masters. Согласно записи iG, организаторы выдадут приглашения ещё трём командам. Dota 2 Asia Championship 2018 получил статус мэйджора. Турнир пройдёт с 30 марта по 7 апреля в Китае. Участники поделят между собой $ 1 млн и 1,5 тыс. баллов Pro Circuit.
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