Истории 2017 года в киберспорте

Победы любимых команд, сумасшедшие развязки финалов, необычные ситуации — за последние 12 месяцев мы наслаждались киберспортом. Порой он дарил больше эмоций, чем большой спорт, который чаще всего напоминал о себе допинговыми скандалами. Мы плакали, обнимались, переживали за клубы, радовались и улыбались над очередной дичью. Историй хватало. И начнём мы с рассказа, который наверняка большинство пропустило.

Доминиканец впервые выиграл чемпионат мира по Street Fighter 5 Сауль MenaRD Сегундо — главный герой 2017 года (уж простите меня). В Доминиканской Республике не то что с киберспортом, с жизнью проблемы. 42% граждан находятся за чертой бедности, а из-за регулярных стихийных бедствий порой негде жить. Нет то света, то воды. Весь год Сегундо готовился к поездке на чемпионат мира по Street Fighter 5. На собственные деньги организовывал турниры, чтобы было с кем играть. Пускай соперники и слабые — лучше так, чем бодаться с компьютером. В итоге паренёк стал одним из лучших киберспортсменов в Латинской Америке и отобрался на Capcom Cup 2017 — главный турнир по SF5. Для доминиканца получить визу в Америку — тот ещё вызов. Как ты объяснишь, что вообще-то едешь на чемпионат мира по Street Fighter 5, а не на заработки? Это вообще что? Киберспорт? О таком и не слышали. Но Сегундо удалось получить визу, приехать и развалить всех. Все знали, что он будет играть на персонаже Бёрди (Birdie). Не лучший боец, да и вообще в топ-20 киберспортсменов он никому не интересен. Но никто так и не нашёл ключ к его стилю и стратегиям. В финале он бился против Хадзимэ Tokido Танигучи (легенды Street Fighter). Это сражение против японца уже вошло в историю. Доминиканец ловко обставил Tokido и завершил серию 3-1.

Видео можно посмотреть на YouTube-канале Capcom Fighters. Стоило ему только вылезти из-за стола после победного раунда, как его окружили друзья. В тот момент за него болели не только на родине, вся Латинская Америка переживала за парня. Зайдите в комментарии под видео и посмотрите, что пишут ребята. Кто-то благодаря Сегундо вообще узнал про Доминиканскую Республику. Возможно, этот кто-то теперь запомнит: там живёт чемпион мира по Street Fighter 5.

Слёзы лучшего мидера в League of Legends

Победа Samsung Galaxy на чемпионате мира по League of Legends, конечно, событие. Прервать доминирование SK Telecom T1 по силам было только другому корейскому клубу. Но главное не это. Посмотрите на снимок. Ли Faker Сан Хёк мечтал в четвёртый раз поднять трофей. У него не получилось — и он разрыдался прямо на сцене. Таким лучшего мидера Южной Кореи ещё никто не видел. По признанию фотографов, снимающих киберспортивные соревнований, этот кадр один из лучших в истории.

Pavel не попал на чемпионат мира по Hearthstone

Видео можно посмотреть на YouTube-канале Hearthstone StarLadder.

Павел Бельтюков был одним из немногих, кто дважды побывал на главных сезонных турнирах HCT. На летние соревнования по Hearthstone россиянин прошёл вообще без поражений. К тому моменту он лишился спонсорской поддержки от клубов, так что зарабатывал благодаря стримингу и поддержке зрителей. В четвертьфинале HCT Бельтюков встретился с Йоном Orange Вестбергом. И проиграл. Швед оказался лучше. Pavel хоть и не подал виду, но расстроился. Он-то хотел защитить чемпионский титул. Ещё никому не удавалось взять этот трофей дважды. И уж тем более в течение двух лет подряд.

Доминация SK Gaming в CS:GO Смотреть за игрой бразильцев из SK Gaming — как следить за «Барселоной». В мире нет более умной, интересной, в меру агрессивной и столь разнообразной команды. По ходу сезона были и неудачи, и провалы, и перемены в составе. Но вы посмотрите на достижения: 2-я строчка на DreamHack Masters Las Vegas 2017 и 6 первых мест на IEM XII — Sydney, ECS Season 3, ESL One Cologne, EPICENTER, BLAST Pro Series, ESL Pro League Season 6. При этом нельзя сказать, что ребята из SK непобедимые. У них случались спады. Но только упорной работой над собой они доказывали всем, почему они лучшие без всяких побед на мэйджорах.

Василий Уткин и Dota 2 Звучит как название для басни или летней комедии в кино. Отношения футбольного комментатора к киберспорту известно каждому. Василий Уткин его не переваривает и, в общем-то, не стесняется говорить об этом. Однако во время чемпионата мира по Dota 2 он каждый день оставлял сообщения, которые расхватывались на цитаты в медиа. Почему и для чего — неизвестно. Но чего ему точно удалось, так это позабавить окружающих. Заодно, небось, и сам повеселился.

Team Liquid выиграла The International 7 Цикл продолжился. Трофей The International поднимают то китайские, то западные команды. И так из года в год. У Newbee и LGD. Forever Young были шансы прервать эту дурацкую последовательность, но не срослось. Магия — ничего не поделаешь. Но у этого волшебства есть имена: Куро «Kuroky» Салехи Тахасоми, Марун «GH» Мерхей, Иван MinD_ContRoL Бориславов, Лассе MATUMBAMAN Урапалайнен и Амер Miracle Аль-Баркави. Даже несмотря на победу в главном турнире года эти парни продолжают наводить шороху на чемпионатах.

Состояние League of Legends в СНГ Хотя аудитория самой игры и продолжает расти, в киберспорте не так всё весело. Внутренние проблемы образовали замкнутый круг, в который оказались втянуты киберспортсмены, клубы и Riot Games. Как разрешить все неурядицы и убедить владельцев остаться — та ещё задачка. 2018 год точно станет перестроечным, так как в 2017 накипело у всех. И одним крупным спонсорством тут не отделаться.

Политика и игры

В преддверии президентских выборов в Южной Корее кандидаты пытались привлечь внимание геймеров к себе. Так действующий президент выпустил две бесплатные карты для StarCraft 2. На одной из них он поместил лозунг: « Мун Джэин — номер один». Лидер партии Справедливости Сим Санджон и вовсе сняла видео в стилистике Overwatch. В общем, в Южной Корее следят за трендами и знают подход к избирателю.

Футбольный матч между SK и Virtus.pro Давайте будем честны, такие истории случаются не каждый день. Тем более когда на кону большие деньги ($ 100 тыс.), а местом проведения становится домашняя арена ФК «Кёльн». Комментировали игру между сотрудниками двух киберспортивных организаций SK Gaming и Virtus.pro Виктор Гусев и Виталий Волочай. Получилось весело и куда интересней, чем какой-нибудь матч между «Рубином» и «Амкаром».

Gambit Esports и мэйджор

Видео можно посмотреть на YouTube-канале Cyberschool CS:GO [Official]. Как будто это случилось вчера. Финал PGL Major Krakow состоялся 23 июля. Капитаном Gambit Esports был Даниил Zeus Тесленко, а тренером — Михаил Kane Благин. Это сейчас они в Na’Vi пытаются построить новую команду и привести её к успеху. А тогда Zeus вывел пятёрку на матч года. Бразильцы из Immortals вышли на сцену тоже с правильным настроем. Но им тогда не хватило ни удачи, ни стойкости. Тесленко очень хотел победить и осуществить мечту. За всю карьеру он брал немало трофеев, но только мэйджор не давался ему в CS:GO. Победа Gambit стала настоящим праздником для всего СНГ-сообщества.