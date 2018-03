Team Liquid и Invictus Gaming сыграют на DAC 2018

DAC 2018, wish the bests to my boys. pic.twitter.com/YWKIXwnUu3

— Invictus Gaming (@invgaming) 29 декабря 2017 г.

Ранее на турнир прошла Newbee, которая получила место на турнире, как победитель майнора The Perfect World Masters.

Dota 2 Asia Championship 2018 пройдет с 30 марта по 7 апреля в Китае. Призовой фонд составит 1 миллион долларов.