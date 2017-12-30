В Душанбе определены победители Кубка Таджикистана по киберспорту

ДУШАНБЕ, 30 дек — Sputnik . В Душанбе состоялся финал Кубка страны по киберспорту, который прошел во Дворце молодежи по двум дисциплинам Dota2 и FIFA18.

Следить за игрой зрители могли на больших экранах, установленных в зале. Финалисты Кубка прошли отбор среди более 600 участников со всей республики. На финальную игру съехались восемь команд из Душанбе, Курган-Тюбе, Куляба, Худжанда и Турсунзаде.

Со счетом 3:2 победителем в дисциплине Dota2 стала команда «Keepers of Abyss», второе место заняла команда «Nakazat».

В дисциплине FIFA победителем стал Фируз IB Ибрагимов, второе место занял Фируз Firuz. S Сафаров. В любительском турнире по Dota2 (1+1), который проводился между основными раундами финала, победителем стал Анвар Invictus Нуралиев.

Киберспорт — не новое слово в спортивной-игровой жизни Таджикистана. Но официальные соревнования до сих пор не проводились.

"Надеемся, что этот турнир даст толчок к профессиональному отношению к киберспорту в Таджикистане. Сегодня в Dota2 и FIFA в республике играют порядка 6 000 киберспортсменов. Сейчас ведем работу по созданию условий для профессионального роста киберспортсменов, которые смогут достойно представлять Таджикистан на мировой арене уже на Азиатских играх 2018 года в Джакарте", — рассказал организатор турнира Усмон Ахмедов.

По его словам, Таджикистан стремится быть в тренде, так как киберспорт помогает ребятам развивать свои стратегические, командные взаимодействия, тактические навыки в современном мире.

"Мы хотим воспитать людей с логическим гейм-мышлением, чтобы они, в будущем, могли достичь успеха на мировой арене", — отметил Усмон Ахмедов. Dota2 и FIFA — одни из наиболее популярных компьютерных игр в мире. Они официально признаны киберспортом. О серьезности этого вида, как спорта, говорит то, что, к примеру, общий призовой фонд турнира по Dota The International 2017 в Сиэтле (США) превысил 24 миллиона долларов, из которых победитель получил более 10 миллионов долларов.