Riot Games подводит итоги уходящего года

Компания Riot Games, известная по разработке League of Legends, вспоминает наиболее яркие моменты за весь уходящий год. На своем канале компания демонстрирует все, чего добились игроки, сообщество, фанаты и сама Riot. Послужной список за весь 2017 год у игры действительно богатый. Тут и выход нескольких новых чемпионов, а также переработка старых, новая система рун, изменение очередей при подборе игроков, масса увлекательных ивентов. Видео не обошло стороной проведение чемпионата мира по их дисциплине и, что примечательно, компания отметила несколько фанатских работ.