Лучшие киберспортивные тексты за год

Целый год мы освещали самые разные события, которые происходили в киберспорте. Главные турниры, команды, люди, скандалы и радости побед. В преддверии Нового года, мы хотели бы вам напомнить о наших лучших, самых сложных и любимых материалах в этом году.

Про легенд Dota 2 Конечно, начинать надо с СНГ-сцены. Большой рассказ о Даниле Dendi Ишутине — одном из самых популярных киберспортсменов мира и легенде Na’Vi.

А вот история Алексея Solo Березина — капитана Virtus.pro.

Роман Resolut1on Фоминок сейчас — пожалуй, главная звезда украинской доты. В этом году, к сожалению, ему не удалось показать всё, на что он способен, но Роман отлично выступил на The International и подписал контракт с сильной OG. Как он пришел к успеху, в нашей истории.

Еще один текст — про главного капитана в Dota 2 2017 года, Куро Kuroky Салехи Тахасоми, который в уходящем году выиграл главный киберспортивный турнир в году — The International.

Чтобы закрепить материал про капитана Kuroky — рассказ о лучших тренерах в Dota 2.

Девушки в киберспорте

Многие считают, что киберспорт — это, в первую очередь, мужская индустрия. В общем, так и есть, но количество девушек в киберспорте растет с каждым годом. Как и зачем они идут в эту индустрию — в нашей статье.

Еще одна мощная история — про Рики HelloKitty Ортиз, киберспортсменку-трансгендера. Несмотря не то, что Рики является одной из лучших игроков в Street Fighter, все продолжают обсуждать, в первую очередь, её пол.

Рассказ про Йорин Sheever ван дер Хайен — «королеву Dota 2», которую в любви к игре не остановил даже рак.

Про турниры В этом году было много крутых киберспортивных турниров, помимо The International. Например, в июне мы съездили в Швецию, посмотрели вживую на Dreamhack.

В 2017 году мы еще раз убедились, что в России тоже могут проводить турниры мирового уровня. Мы, конечно, про EPICENTER, который прошел в Санкт-Петербурге.

StarCraft 2 сейчас не является главной киберспортивной игрой, как еще несколько лет назад. Но по игре продолжают проводиться турниры по всему миру. Например, в Катовице.

Что происходит за кулисами любого турнира — как работают обсерверы, комментаторы и другие люди. А также, материал про главного весельчака в Dota 2.

Про лучших в CS Даниил Zeus Тесленко — один из главных героев CS-сцены в уходящем 2017 году. Он доказал всем, что его рано списывать со счетов, выиграв мейджор в составе Gambit. А затем вернулся в родную Na’Vi.

Мы встретились с легендарным тренером датской команды Astralis Дэнни zonic Соренсеном и поговорили не только о киберспорте, но и футболе.

7 лет Reddit

В этом году исполнилось семь лет форуму Reddit, посвященному Dota 2. 13 октября 2010 года канадский студент Уильям Барден решил, что сообществу DotA чего-то не хватает. Так на просторах Интернета появилось самое влиятельное и немного дикое сообщество, которое теперь просто называют r/dota2. Сейчас на сабреддите зарегистрировано более 375 тысяч пользователей, а одновременный онлайн каждый день переваливает за 10-15 тысяч человек. Именно здесь рождаются многие идеи и разворачиваются самые громкие драмы. И всем давно пришлось признать, что если ты хочешь повлиять на Valve, то у тебя есть два пути: быть про-игроком или быть реддитором. Сабреддит называют «громким меньшинством», которое зачастую решает судьбы киберспортсменов, турниров и самой игры. Благодаря r/dota2, свою карьеру в индустрии начали комментатор Аарон Ayesee Чамберс и ведущая Йорен Sheever ван дер Хейден. Саббредит стал генератором новостей, заменив практически отсутствующий коммьюнити-менеджмент от Valve.