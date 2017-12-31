Организаторы ECS Season 4 определили десятку лучших моментов турнира. Видео

На официальном канале FACEIT в Youtube опубликовано видео с лучшими моментами ECS Season 4, LAN-финал которого проходил с 15 по 17 декабря в Мексике. В подборку вошли хайлаты с участием ScreaM, HS, suNny, freddieb, KRiMZ, STYKO, Twistzz, friberg, chrisJ, draken и Skadoodle.

Победу на турнире одержала FaZe Clan, переигравшая в финале mousesports со счетом 2:1. Триумфаторы турнира заработали 250 тысяч долларов. Уступивший финалист — 120 тысяч. Третье и четвертое места поделили Astralis и Fnatic, которым досталось по 60 тысяч.