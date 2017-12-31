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Русские косплейщицы поздравляют фанатов League of Legends
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Русские косплейщицы поздравляют фанатов League of Legends 

GameGuru 31 декабря 2017
На официальном русском канале League of Legends появилось поздравительное видео с русскими косплейщицами и одним чуваком. Фанаты игры сразу узнают любимых персонажей и проникнуться настроением праздника.
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