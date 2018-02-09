Первый канал покажет олимпийские соревнования в полном объеме на своем сайте

ТАСС , 9 февраля. Первый канал организует трансляцию всех соревнований Олимпийских игр, посмотреть их можно будет на сайте и с помощью мобильного приложения. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Первого канала.

"В рамках спецпроекта Первый канал будет вести круглосуточные прямые трансляции со всех арен и стадионов Игр-2018, — рассказали в пресс-службе. — Зрители спецпроекта увидят соревнования в 15 зимних видах спорта со всех 13 олимпийских стадионов, где будет разыграно более 100 комплектов наград".

Максим Траньков, В пресс-службе сообщили, что для освещения Олимпиады в Пхёнчхан направлены профессиональные спортсмены, эксперты, которые будут работать непосредственно на месте событий и сопровождать трансляции комментариями и оценками. В команду Первого вошли Татьяна Тарасова Анна Сидорова , Дмитрий Бобцов и другие.

Телезрители Первого канала смогут следить за выступлениями российских спортсменов во всех видах Олимпийской программы. Первый канал «покажет главные матчи с участием хоккейной команды, выступления наших фигуристов в личном и командном первенствах, эстафеты в лыжных гонках и биатлоне».

"Без внимания не останутся санный спорт, скелетон, бобслей, керлинг, фристайл, шорт-трек, конькобежный спорт, сноуборд и прыжки на лыжах с трамплина", — отметили представители канала.

Олимпийские игры в Пхёнчхане пройдут с 9 по 25 февраля.