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Первый канал покажет олимпийские соревнования в полном объеме на своем сайте
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Первый канал покажет олимпийские соревнования в полном объеме на своем сайте 

ТАСС 9 февраля 2018
Фото: Федеральное агентство политических новостей
ТАСС, 9 февраля. Первый канал организует трансляцию всех соревнований Олимпийских игр, посмотреть их можно будет на сайте и с помощью мобильного приложения. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Первого канала.
"В рамках спецпроекта Первый канал будет вести круглосуточные прямые трансляции со всех арен и стадионов Игр-2018, — рассказали в пресс-службе. — Зрители спецпроекта увидят соревнования в 15 зимних видах спорта со всех 13 олимпийских стадионов, где будет разыграно более 100 комплектов наград".
В пресс-службе сообщили, что для освещения Олимпиады в Пхёнчхан направлены профессиональные спортсмены, эксперты, которые будут работать непосредственно на месте событий и сопровождать трансляции комментариями и оценками. В команду Первого вошли Татьяна Тарасова, Максим Траньков, Анна Сидорова, Дмитрий Бобцов и другие.
Телезрители Первого канала смогут следить за выступлениями российских спортсменов во всех видах Олимпийской программы. Первый канал «покажет главные матчи с участием хоккейной команды, выступления наших фигуристов в личном и командном первенствах, эстафеты в лыжных гонках и биатлоне».
"Без внимания не останутся санный спорт, скелетон, бобслей, керлинг, фристайл, шорт-трек, конькобежный спорт, сноуборд и прыжки на лыжах с трамплина", — отметили представители канала.
Олимпийские игры в Пхёнчхане пройдут с 9 по 25 февраля.
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