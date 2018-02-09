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Федерация киберфутбола РФ и LG Electronics объявили о сотрудничестве
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Федерация киберфутбола России и LG Electronics объявили о сотрудничестве 

Чемпионат.com 9 февраля 2018
Фото: РИА Новости
Компания LG Electronics выступит титульным спонсором всероссийских кубков, чемпионатов и международных соревнований, проводимых Федерацией киберфутбола России на территории России в 2018 году. Информация об этом появилась на официальном сайте ФКФ.
«Мы рады, что становимся частью истории развития киберфутбола в России. Наши современные мониторы с качественной графикой позволяют игрокам сосредоточиться на соревновании», — прокомментировал новость о начале партнёрства руководитель направления IT-продуктов компании LG Electronics Ха Сынхюн.
Всего в течение 2018 года Федерация киберфутбола России планирует провести до 24 мероприятий различного масштаба как в онлайне, так и в офлайн-режиме.
Федерация киберфутбола России — всероссийская киберфутбольная организация, основанная в 2014 году. Деятельность ФКФ направлена на развитие и популяризацию киберфутбола в России и в странах ближнего зарубежья. Организация сотрудничает с футбольными клубами и федерациями России.
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