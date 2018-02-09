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Y Combinator объявил о запуске «аспирантуры» для успешных стартапов
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Y Combinator объявил о запуске «аспирантуры» для успешных стартапов 

Inc. 9 февраля 2018
Фото: Inc.
Фото: Y Combinator
Акселератор Y Combinator запускает «аспирантуру» для успешных проектов. Об этом пишет Fast Company.
Впервые в акселераторе задумались об этом в 2015 году. Выяснилось, что стартапам, которые успешно прошли первую стадию, тоже требуется поддержка. Выпускники часто продолжали общаться с бывшими наставниками, чтобы понять, как справиться с работающим бизнесом. Y Combinator устраивал неформальные встречи и вечеринки, но стало очевидно, что проблему с выпускниками нужно решить. Запуском нового проекта занялся Али Роугани, выходец из Twitter и Pixar.
Сейчас акселератор запускает программу Stage Growth. В нее смогут попасть успешные проекты, в которых работают от 50 до 100 человек. «Лучшие из основателей демонстрируют невероятное желание учиться. Они впитывают информацию как губки», — говорит Роугани.
Традиционно Y Combinator выделял небольшие суммы ($120 тыс.) проектам на ранней стадии. Стартапы получали не только деньги: предприниматели могли общаться с менторами и обзаводиться контактами. За это акселератор получал 7% доли в уставном капитале компаний. С 2005 года через него прошли множество проектов, в том числе Airbnb, Dropbox, Instacart, Reddit и Twitch.
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В начале февраля Y Combinator объявил о проведении курса для инвесторов Startup Investor SchooL, пройти который могут люди из любой точки мира. Обучение по курсу пройдет с 5 по 8 марта 2017 года, зарегистрироваться на него можно до полуночи 28 февраля. Участники смогут присутствовать в офисе акселератора в Маунтин-Вью или следить за трансляцией на сайте проекта.
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