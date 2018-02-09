ТНТ предлагает заSHAZAMить «Песни»

ТНТ запустил рекламную кампанию нового шоу «Песни», которое стартует в эфире 10 февраля: outdoor, indoor, digital и print— и owned media. В рамках наружной рекламы телеканал вышел за рамки традиционного «макетирования», и впервые в России применил в outdoor уникальный формат Shazam Visual Recognition.

Outdoor-кампания стала масштабной по охвату вовлечения пользователей в рекламное сообщение с помощью приложения Shazam. Так телеканал ТНТ с помощью одного из самых популярных сегодня музыкальных приложений сделал свои рекламные сообщения в «наружке» интерактивными.

Интегрированная в рекламную кампанию канала технология позволяет отсканировать рекламное изображение и загрузить дополнительный контент. Каждое рекламное сообщение содержит «Сall-to-action», который побуждает пользователя к взаимодействию. По данным глобального исследования Shazam, доступ к уникальному контенту является самым мотивирующим призывом.

В данном случае это призыв «ЗАSHАZАМЬ и получи эксклющивный контент шоу». Используя приложение SHAZAM, пользователь наводит камеру на значок приложения, который находится на рекламном изображении, и на экране его устройства автоматически отображается уникальный контент шоу «ПЕСНИ», пояснили на телеканале.

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«Сегодня, чтобы привлечь дополнительное внимание, нужны интерактив и коммуникация. Поэтому мы постоянно ищем новые формы общения с аудиторией. Просто видеть текст и статичную картинку — уже «зашквар» и «олдскул» (я не знаю этих слов, молодые коллеги подсказали). Нам нужна динамичная подача информации, некая игра, квест, эмоция. Интегрируя Shazam в рекламную кампанию нового музыкального шоу «Песни», мы первые используем в «наружке» популярную у молодежи технологию распознавания. Приложение позволяет пользователю получить на свой гаджет эксклюзивный контент, проникнув в суть проекта. Эффект от такого взаимодействия не идет ни в какое сравнение с обычным, назовем это двумерным способом. На российском ТВ ТНТ — лидер в интернете: как в потреблении контента, так и в digital-продвижении. Может быть потому, что наша «интернет-банда» не приемлет стагнацию и продолжает постоянно развиваться и искать новые формы», — прокомментировал Рубен Оганесян, заместитель генерального директора канала ТНТ по стратегическому маркетингу.

Подобное контентное решение в наружной рекламе, позволяющее с помощью технологии Shazam Visual Recognition получить доступ к эксклюзивному контенту шоу «ПЕСНИ», телеканал реализовал при помощи компании Shazam.

«Технологии распознавания Shazam Visual Recognition позволяют пользователям получить больше пользы от рекламных сообщений. Рекламная кампания шоу является прекрасным примером эффективного диалога бренда и потребителя: ТНТ привлекает дополнительное внимание к проекту и увеличивает время контакта потенциальных зрителей с сообщением, а пользователь получает доступ к уникальному контенту», — добавил Джош Патридж, вице-президент Shazam по странам EMEA, Латинской Америки и Канады.