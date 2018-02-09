Москва онлайн покажет песочную сказку под музыку Чайковского и Рахманинова

10 февраля зимние произведения Чайковского и Рахманинова прозвучат в Кафедральном соборе Петра и Павла в исполнении органа и Государственного оркестра «Гусляры России». Музыкальное выступление дополнят сказочно-красивые картины песочной анимации от Анны Ивановой . За органом в этот вечер — Олеся Кравченко

Концерт пройдет в рамках цикла музыкальных концертов при поддержке «Бельканто». Прямую трансляцию смотрите 10 февраля в 15:00 на этой странице или портале «Москва онлайн». Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.