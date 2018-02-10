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Лучшего киберспортсмена мира впервые назовут в Каннах
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Лучшего киберспортсмена мира впервые назовут в Каннах 

Мир24 10 февраля 2018
Фото: Главный региональный
Во французских Каннах впервые в истории выберут лучшего кибирспортсмена мира. Победителю присудят премию GreatGamers. Об этом сообщает Life.
Премия присуждается в пяти номинациях. Лучшего будет выбирать не только профессиональное жюри, но и простые игроки по всему миру.
«Мы пытаемся охватить все основные сегменты киберспорта, так как мы не просто даем награду «Геймер года», но и помогаем людям выбрать лучшего в ключевых категориях: FPS, RTS, MOBA, Sports, а также Entertainer», — заявил директор по работе с жюри GreatGamers.
Отдать свой голос за лучшего киберспортсмена можно на сайте премии. Голосование доступно в пяти номинациях.
Победитель будет объявлен на торжественной церемонии 25 февраля. Вручение GreatGamers состоится в рамках фестиваля игр.
К слову, МОК не прочь включить киберспорт в программу Олимпийских Игр. Чиновники признают, что эта дисциплина пользуется огромной популярностью во всем мире.
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