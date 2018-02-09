Игорь ATRemains Радкевич стал тренером Gambit Esports 

Игорь ATRemains Радкевич занял позицию тренера состава Gambit Esports по League of Legends. Анонс появился на официальном сайте организации.
Игорь ATRemains Радкевич был профессиональным игроком. В составе команды Carpe Diem он одержал победу в первом сезоне SLTV StarSeries Season 1. В августе 2014 года ATRemains переключился на комментирование матчей. В конце 2017 года он принял решение завершить карьеру комментатора.
Gambit Esports стала чемпионом летнего сезона Континентальной лиги. Команда вышла на чемпионат мира, где заняла итоговую позицию на 21-24-м месте.