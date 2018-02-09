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Игорь ATRemains Радкевич стал тренером Gambit Esports
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Игорь ATRemains Радкевич стал тренером Gambit Esports 

Чемпионат.com 9 февраля 2018
Фото: eSprts.com
Игорь ATRemains Радкевич занял позицию тренера состава Gambit Esports по League of Legends. Анонс появился на официальном сайте организации.
Игорь ATRemains Радкевич был профессиональным игроком. В составе команды Carpe Diem он одержал победу в первом сезоне SLTV StarSeries Season 1. В августе 2014 года ATRemains переключился на комментирование матчей. В конце 2017 года он принял решение завершить карьеру комментатора.
Gambit Esports стала чемпионом летнего сезона Континентальной лиги. Команда вышла на чемпионат мира, где заняла итоговую позицию на 21-24-м месте.
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