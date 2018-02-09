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Twitch подвел итоги 2017 года в виде комикса
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Twitch подвел итоги 2017 года в виде комикса 

GameGuru 9 февраля 2018
Фото: GameGuru
Стриминговая платформа Twitch подвела итоги ушедшего года в довольно своеобразной манере. Различные статистические показатели и достижения объясняются интересующимся с помощью комикса. Персонажи приходят в центральный офис Twitch, где им рассказывают про то, какой 2017 был замечательный. А мы сделаем все по-старинке!
Каждый месяц появлялось более двух миллионов новых трансляцийВ день на Twitch приходило более 15 миллионов уникальных пользователейЗа год на просмотр стримов было потрачено 355 миллиардов минут. Это на 63 миллиарда минут больше, чем в 2016. За год компаньонами Twitch стали 150 000 стримеров, а «партнерку» получило порядка 25 000 человекБолее 30 миллионов долларов было собрано во время стримов на благотворительностьKappa все еще самый популярный смайл
А самым просматриваемым клипом, стал ролик JurassicJunkieLive, которого напугала его маленькая дочь.
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