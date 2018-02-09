Районная новостная онлайн-лента

Онлайн-сервис под названием Яндекс. Район позволяет узнавать новости района, в котором живет пользователь, общаться с соседями и публиковать объявления.

Сервис состоит из 3 разделов: «Мои районы», «Рядом» и «Мой дом».

Для начала работы с сервисом необходимо пройти авторизацию. После этого появляется доступ к ленте новостей, к примеру — уведомления о выборах, об адресах медучреждений, принимающих донорскую кровь, материалы Яндекс.новостей. Всего можно выбрать 3 района, новости которых пользователь хочет получать. Можно поделиться своей новостью, разместить вопрос или объявление.

В разделе «Мой дом» пользователь может указать, где он живет, чтобы подключиться к чату с соседями.