Ещё
Районная новостная онлайн-лента
Далее:
Читайте также:
Ещё

Районная новостная онлайн-лента 

Open.gov.ru 9 февраля 2018
Фото: Open.gov.ru
Онлайн-сервис под названием Яндекс. Район позволяет узнавать новости района, в котором живет пользователь, общаться с соседями и публиковать объявления.
Сервис состоит из 3 разделов: «Мои районы», «Рядом» и «Мой дом».
Для начала работы с сервисом необходимо пройти авторизацию. После этого появляется доступ к ленте новостей, к примеру — уведомления о выборах, об адресах медучреждений, принимающих донорскую кровь, материалы Яндекс.новостей. Всего можно выбрать 3 района, новости которых пользователь хочет получать. Можно поделиться своей новостью, разместить вопрос или объявление.
В разделе «Мой дом» пользователь может указать, где он живет, чтобы подключиться к чату с соседями.
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новая «бомба» для России от WADA19
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната9
«Поедем в Россию только в крайнем случае»
Стало известно, за что платят Акинфееву
Медведева высказалась о смене гражданства119
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Прочее
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
00:55
Миленина выиграла золото Паралимпиады-2018
Лыжный спорт
01:02
Россия поразила медальным зачетом на Паралимпиаде
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение