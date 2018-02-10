Обед за победу: каково каждый день играть в PUBG ради еды

Стример в течение месяца ест только курицу, и только в случае победы в матче.

После победы в PlayerUnknown's Battlegrounds в англоязычной версии появляется надпись «Winner winner chicken dinner» (дословно: «Победитель, победитель, обед с курицей»). Стример Эндрю Пэнтон (Andrew Panton) понял эти слова буквально и организовал себе Chicken Dinner Challenge: в течение всего февраля он ест исключительно курицу, которую получает только в случае победы хотя бы в одном матче PUBG в день.

PC Gamer поговорил со стримером о том, как ему пришла такая идея и как проходит его эксперимент. Также издание проконсультировалось с диетологом о том, насколько может быть вреден такой рацион.

Изображение с сайта pubghq.com По словам Пэнтона, он решил взяться за челлендж из-за его бессмысленности.

По правилам Chicken Dinner Challenge, Пэнтон должен каждый день пытаться выиграть матч в PUBG. Если ему удаётся, он получает в своё распоряжение одну целую жареную курицу. Если он выигрывает несколько матчей за день, то может отложить дополнительные порции на потом. По субботам он играет в команде с другом.

На данный момент прошло уже девять дней челленджа. Как можно было ожидать, вкус жареной курицы быстро приелся стримеру.

Пэнтон не консультировался с врачом об опасностях такой диеты, но, как утверждает стример, он готов остановить челлендж при первых признаках проблем со здоровьем.

Если верить диетологу Джессике Тонг (Jessica Tong), проблемы наверняка появятся.

Как объясняет Тонг, потребление такого количества белков может плохо сказаться на пищеварении и стать причиной запоров, а от недостатка углеводов стример наверняка скоро начнёт чувствовать постоянную усталость.

Тем не менее, никакие долгосрочные негативные эффекты Пэнтону не грозят. Самое серьёзное, что может случиться — он попадёт в больницу из-за острого недостатка кальция или других веществ.

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