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Sonos посвятила HomePod целый плейлист
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Sonos посвятила HomePod целый плейлист 

iPhones.ru 10 февраля 2018
Фото: iPhones.ru
По случаю старта продаж HomePod в стриминговом сервисе Spotify появился довольно неординарный плейлист. «Welcome to the Party» включает состоит из 21 композиции, названия которых складываются в обращение к «умной» колонке. Hello / Apple / Something About Us / Together / Feels Right / Even Though / You're Crazy / For This / Home / POD / Remember / Two Is Better Than One / Just Playing / It's a Party / Everybody's Coming To My House / Even You / Come As You Are / Fruit Machine / No Matter What You're Told / We're Going To Be Friends / Over Everything Привет Apple, кое-что о нас, вместе будет правильнее, даже если вы сумасшедший для этого. Home Pod, запомни, два — лучше чем один, это вечеринка, все идут в мой дом, даже ты, как есть. Не важно, что ты сказала, мы собираемся стать друзьями. Все. Немного несвязный набор фраз дает четкий намек — Spotify в лице Sonos заинтересована, чтобы Apple включила возможность воспроизведения музыки со стримингового сервиса на колонке HomePod. Единственный вариант такой трансляции — использование AirPlay через Mac или iOS-девайс, но Spotify все же рассчитывает на нативную поддержку, как в спикерах Sonos. Впрочем, песни-песнями, а у Apple есть собственный стриминговый сервис Apple Music. Spotify для компании — серьезный конкурент и впускать его «на свою территорию» Apple вряд ли захочет. [MR]
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