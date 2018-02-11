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Независимые авторы покидают проект Яндекс. Дзен
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Независимые авторы покидают проект Яндекс. Дзен 

13 Новостей.ru 11 февраля 2018
Фото: 13 Новостей.ru
Авторы недовольны изменением работы алгоритма, а также бездействием команды разработчиков платформы от Яндекса и отсутствием нормальной техподдержки для авторов Яндекс. Дзен Недовольство авторов проявляется в официальной группе Яндекс. Дзен в социальной сети «вконтакте», но представители рекомендательного сервиса говорят о том, что их платформа работает корректно и не очень волноваться. Впрочем, как выяснил корреспондент сайта 13news.ru, эта отговорка является постоянной, с самого начала работа проекта для авторов с мая 2017 года. Периодические сбои в работе платформы, блокировка и пессимизация каналов, воровство контента крупными сайтами, это далеко не все проблемы с которыми сталкиваются авторы на Дзен. По заявлению самих авторов, с началом 2018 года ситуация стала гораздо хуже и многие авторы не хотят больше работать на таких условиях. Нами было опрошено более 100 человек, из которых более половины либо прекратили создавать контент, либо планируют это сделать в ближайшее время. Связано это с тем, что те временные затраты авторов на создание контента не окупаются. Из 100 опрошенных авторов, только 3 человека готовы сотрудничать «работать» дальше над созданием контента в Яндекс. Дзен и их всё устраивает. Остальные опрошенные авторы готовы подождать какое-то время и если отношение команды разработчиков и техподдержки не изменится, то будут искать другие площадки для размещения своего уникального контента. Яндекс. Дзен пора бы обратить внимание на недовольство авторов, иначе платформа рискует потерять большую часть авторского контента. Стоит отметить, что опрос не касался сотрудничества сайтов с Яндекс. Дзен, путём передачи контента с помощью ленты RSS.
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