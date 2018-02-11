Яндекс. Дзен увеличил сроки модерации сайтов с лентой RSS до нескольких месяцев 

Платформа рекомендательного сервиса Яндекс. Дзен увеличила сроки модерации так называемого фида или проще говоря ленты RSS на несколько месяцев. Согласно данным, полученным в результате общения с технической поддержкой корреспондента сайта 13news.ru, срок рассмотрения увеличен в связи с резким увеличением количества сайтов, желающих добавить RSS в Яндекс. Дзен. Если раньше модерация занимала около недели, то в 2018 году этот процесс может затянуться на несколько месяцев и не факт, что сайт одобрят. Представитель Яндекс-Дзен рассказал сайту 13news.ru о том, что боту необходимо время для анализа контента, выгружаемого в ленту и ввиду большого количества сайтов, этот процесс увеличивается и сайты стоят в очереди на обход ботом. Многие представители своих сайтов выражают недоумение по поводу увеличения времени на модерацию, ссылаясь на то, что Яндекс является крупной компанией, но не может обеспечить своему продукту должную поддержку. Недовольство платформой вызывает не только процесс модерации RSS, но и авторы, которые создали свои каналы внутри платформы Яндекс. Дзен, также жалуются на «сырой» продукт, который выпустила Яндекс.