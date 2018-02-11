London Splitfire выиграла первый этап Overwatch League

London Splitfire обыграла New York Excelsior в финале первого этапа Overwatch League. Матч завершился со счётом 3:2 (3:4 на карте «Джанкертаун»; 0:2 на «Оазис»; 3:2 на «Лунная колония „Горизонт“»; 1:0 @ «Нумбани»; 2:1 на «Дорадо»).

Лондонский клуб стал чемпионом первого этапа соревнований и выиграл $ 100 тыс. New York Excelsior получил $ 25 тыс.

New York Excelsior сохранила лидерство в турнирной таблице. Состав завершил выступление с девятью победами и одним поражением. Также в тройку вошли London Splitfire и Houston Outlaws.

Вторая стадия соревнований пройдёт с 21 февраля по 24 марта. Победитель получит $ 100 тыс. По итогам четырёх этапов групп определятся шесть команд, которые пройдут в плей-офф.