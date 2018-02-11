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London Splitfire выиграла первый этап Overwatch League
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London Splitfire выиграла первый этап Overwatch League 

Чемпионат.com 11 февраля 2018
Фото: Twitter
London Splitfire обыграла New York Excelsior в финале первого этапа Overwatch League. Матч завершился со счётом 3:2 (3:4 на карте «Джанкертаун»; 0:2 на «Оазис»; 3:2 на «Лунная колония „Горизонт“»; 1:0 @ «Нумбани»; 2:1 на «Дорадо»).
Лондонский клуб стал чемпионом первого этапа соревнований и выиграл $ 100 тыс. New York Excelsior получил $ 25 тыс.
New York Excelsior сохранила лидерство в турнирной таблице. Состав завершил выступление с девятью победами и одним поражением. Также в тройку вошли London Splitfire и Houston Outlaws.
Вторая стадия соревнований пройдёт с 21 февраля по 24 марта. Победитель получит $ 100 тыс. По итогам четырёх этапов групп определятся шесть команд, которые пройдут в плей-офф.
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