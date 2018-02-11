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Mixwell начнет изучать французский язык
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Mixwell начнет изучать французский язык 

CyberSport.ru 11 февраля 2018
Фото: Twitter
Бывший снайпер OpTic Gaming Оскар «mixwell» Канэллас сообщил, что с 12 февраля будет пять раз в неделю учить французский с персональным репетитором. Он также заявил, что состав Wololos начнет усиленную подготовку к мировому финалу WESG.
С понедельника стартуют мои курсы французского. Пять дней в неделю с персональным учителем. Большой вызов, посмотрим, как далеко я смогу зайти. Мы с составом Wololos также будем ежедневно готовиться к WESG. Я невероятно мотивирован.
Канэллас не уточнил, для каких целей ему нужен французский язык. По состоянию на 11 февраля среди французских игроков есть несколько свободных агентов. В январе Misfits Gaming закрыла состав по CS:GO, но Франсуа «AmaNEk» Делоне и Давид «devoduvek» Доброзавьевич еще связаны контрактами с организацией до конца марта. В начале февраля Кевина «Ex6TenZ» Дроланса исключили из Team LDLC, а Александра «xms» Форте — из Team EnVyUs.
Оскар «mixwell» Канэллас покинул OpTic 6 февраля. Испанец выступал за организацию с апреля 2016 года. До августа 2017 года он был частью североамериканского состава, а после — европейского. С командой mixwell выиграл ELEAGUE Season 2, а также вошел в топ-6 на ESL Pro League Season 6 и Esports Championship Series Season 4.
На WESG 2017 Europe Finals Wololos прошла через отборочные для Пиренейского полуострова. На европейском финале команда заняла 5-8 место и получила $4 тыс. Коллектив также выступит на мировом финале, где в марте 2018 года 32 команды разыграют $1,5 млн
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