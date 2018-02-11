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EPICENTER. Geek Fam не оставила шансов BOOM ID
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EPICENTER. Geek Fam не оставила шансов BOOM ID 

CyberSport.ru 11 февраля 2018
Фото: Twitter
Первую кровь проливает BOOM ID. В первой крупной драке Geek Fam оказывается слабее. На 14 минуте Geek Fam удается сделать два убийства. BOOM разрушает последнюю внешнюю вышку. Преимущество в 5 тыс. золота на стороне коллектива из Индонезии.
Стычка на центральной линии заканчивается разменом четыре в два в пользу BOOM.
На 28 минуте Geek Fam убивает трёх вражеских героев, после чего разрушает тир-3 вышку в миде и отыгрывает отставание по золоту. Geek Fam забирает Рошана. Игра успокаивается, команды играют аккуратно.
Второй Рошан также уходит в копилку Geek Fam. 43 минута, BOOM теряет всех героев без возможности выкупа, после чего теряет все три стороны. Geek Fam не удается разрушить Трон. На 47 минуте Geek Fam идет ва-банк и заканчивает игру.
Равная игра на старте второй карты.
На 21 минуте Geek Fam выигрывает драку и забирает Рошана, однако Три «Jhocam» Кункоро удается украть Аегис. BOOM проигрывает своим оппонентам 8 тыс. золота. Уже на 24 минуте Geek Fam разрушает центральную линию.
Проиграв очередную драку, BOOM сдается и уступает в противостоянии.
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