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DAC. Vega Squadron обыграла Team Invincible
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DAC. Vega Squadron обыграла Team Invincible 

CyberSport.ru 11 февраля 2018
Фото: Twitter
Vega Squadron уверенно начинает встречу, но одним ганком Team Invincible исправляет ситуацию на карте. Команда Семена «CeMaTheSlayeR» Кривули успешно пушит линии и довольно быстро забирает башни. К 10 минуте Никита «Palantimos» Гринкевич перефармливает ближайшего соперника уже на 2,5 тыс. золота.
Vega не может укрепить преимущество и часто ошибается, отдавая врагу пару не нужных фрагов. Забирая Рошана на 20 минуте, Vega спушивает все линии до т3, но не решается зайти на хг. Добывая второй Аегис, Vega без сопротивления забирает верхнюю линию. Теряет трех персонажей, TI решает не продолжать борьбу и признает свое поражение.
Vega вновь более уверенно начинает встречу и зарабатывает начальное преимущество. Довольно равная игра продолжается до 15 минуты, когда TI удачно принимает сражение на центральной линии и делает четыре фрага. Несмотря на множество ошибок, Vega постепенно наращивает преимущество и делая три фрага на 25 минуте сносит верхнюю линию. TI решает не сопротивляться и покидает квалификацию.
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