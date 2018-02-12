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Киберфутболист «Шальке» одержал 40 побед в 40 матчах
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Киберфутболист «Шальке» одержал 40 побед в 40 матчах Weekend League 

Спорт-Экспресс 12 февраля 2018
Фото: Twitter
Киберфутболист "Шальке" Тим "Latka" Швартманн является одним из главных претендентов на попадание на второй отборочный турнир чемпионата мира по FIFA 18. 19-летний немец во второй Weekend League февраля одержала 40 побед в 40 матчах. 64 лучших киберспортсмена по итогам месяца получат право побороться за путевку на мировое первенство.
"Снова идеальный уик-энд, 79-1 в этом месяце. Очень хорошие перспективы для квалификации на второй "мейджор", — написал Швартманн в Твиттере.
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