Киберфутболист «Шальке» одержал 40 побед в 40 матчах

Киберфутболист "Шальке" Тим "Latka" Швартманн является одним из главных претендентов на попадание на второй отборочный турнир чемпионата мира по FIFA 18. 19-летний немец во второй Weekend League февраля одержала 40 побед в 40 матчах. 64 лучших киберспортсмена по итогам месяца получат право побороться за путевку на мировое первенство.
"Снова идеальный уик-энд, 79-1 в этом месяце. Очень хорошие перспективы для квалификации на второй "мейджор", — написал Швартманн в Твиттере.
40-0 😊 (7x 🏆)
Wieder ein perfektes Wochenende, 79-1 in diesem Monat 🔥😇
Sehr gute Aussichten auf die Qualifikation zu den zweiten Globals 🔝 pic.twitter.com/twC021aTdw— Tim Latka 🌚 (@timlatka) 11 февраля 2018 г.