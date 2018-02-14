Более 35 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы

Согласно его данным, во Внуково задержано пять рейсов и отменено два, в Шереметьево задержаны вылеты 10 бортов. В свою очередь, в Домодедово задержано четыре и отменено 16 рейсов.