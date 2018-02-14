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Более 35 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы
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Более 35 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы 

Агентство «Москва» 14 февраля 2018
Фото: Вестник Кавказа
Согласно его данным, во Внуково задержано пять рейсов и отменено два, в Шереметьево задержаны вылеты 10 бортов.
В свою очередь, в Домодедово задержано четыре и отменено 16 рейсов.
Агентство «Москва»: последние новости
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