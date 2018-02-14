LGD Gaming поучаствует в PGL Spring Invitational 

LGD Gaming получила инвайт на PGL PUBG Spring Invitational. В команде играет Вей «We1less» Льян, который представлял состав по League of Legends на 2015 Season World Championship. Коллектив сразится за $100 тыс. с 15 командами.
Ранее организаторы пригласили по два состава из Европы и Северной Америки и один из Австралии. PGL выдаст ещё пять инвайтов и разыграет столько же слотов в квалификациях.
Участники:
Team Vitality
Tainted Minds
Инвайт
Европа
Team Kinguin
LGD Gaming
Инвайт
Северная Америка
Ghost Gaming
Инвайт
Инвайт
Южная Америка
Team SoloMid
Инвайт
Китай
TBA LAN-финал PGL PUBG Spring Invitational пройдёт с 22 по 25 марта. Участники приедут в студию PGL в Бухаресте.