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Twitch стал популярнее телеканала CNN
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Twitch стал популярнее телеканала CNN 

GameGuru 15 февраля 2018
Фото: GameGuru
Есть расхожее мнение, что Интернет задавит телевидение и с каждым годом теснит устаревший формат. Хотя еще рано говорить о победе онлайна, в чем-то он уже уделывает традиционные СМИ. Как сообщил бизнес-портал Streetinsider, в январе Twitch обошел два кабельных телеканала — CNN и MSBC — по единовременной ежедневной аудитории. Онлайн-площадка одновременно собирала 962 000 зрителей, то есть больше чем Cable News Network (783 000 человек) и MSBC (885 000 людей).
Стриминговый сервис обогнал показатели одних из крупнейших кабельных каналов — это большое достижение. Правда, Twitch далеко до одновременной ежедневной аудитории желтушного FOX News и спортивного ESPN. По сообщению того же Streetinsider, каждый из них собирал по 1,5 миллиона зрителей.
Тем не менее, титаны рано или поздно сдадут позиции, если Twitch продолжит расти нынешними темпами. По все тем же единовременным зрителям «Твитч» увеличил показатели января 2017 на 22%, а декабря того же года — на 26%. За растущую популярность сервис должен благодарить киберспортивные ивенты: напомним, что одним из главных событие января стал дебют Overwatch League. Не только турниры формируют успех Twitch, но и обычные стримеры, которые в прямом эфире играют в LoL, PUBG, Fortnite и другие видные проекты.
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