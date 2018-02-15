В январе Twitch смотрели больше, чем CNN

Платформа Twitch, на которой транслируются киберспортивные соревнования, обошла в январе CNN по среднему количеству зрителей в день. Показатель Twitch составил 962 тысячи пользователей. Это на 179 тысяч больше, чем у CNN. Статистику предоставил портал StreetInsider.com.

Однако ранее платформа Twitch предоставила другую статистику за 2017 год. Согласно данным администрации портала: ежедневно за компьютерными играми наблюдали в среднем более 15 миллионов человек. Зрители провели за просмотром 355 миллиардов часов.