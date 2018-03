TACO о WESG 2017: «Почему команды все еще не получили пригласительные письма для китайской визы?»

Игрок SK Gaming Эпитасио «TACO» де Мело пожаловался, что участникам WESG 2017 по-прежнему не отправили пригласительные письма для визы в Китай. Без этого документа игроков могут не пустить в страну.

Why teams still don’t have the invitation letter for the Chinese visa? @WESGcom You’re complicating everyone’s schedule!

— Epitácio (@TACOCS) 15 февраля 2018 г.

Почему команды все еще не получили пригласительные письма для китайской визы?Вы все усложняете!

С TACO согласился игрок paiN Gaming Данило «KINGRD» Насименто:

Same problem! =D https://t.co/xAcjjRRBto

— Danylo Nascimento (@Kingrdxd) 15 февраля 2018 г.

Та же проблема!

За организаторов ответил Никола «NiKo» Ковач. FaZe Clan как многонациональная команда не могла сыграть на отборочных к WESG 2017:

its becuz FaZe is not allowed to play there

— NiKo (@fazeniko) 15 февраля 2018 г.

Все потому, что FaZe не разрешили играть на турнире

Мировой финал WESG 2017 пройдет с 12 по 18 марта в Хайкоу. 32 участника мужского дивизиона по CS:GO 32 участника разыграют $1,5 млн Участники мирового финала WESG 2017:

Team Ukraine

GODSENT

Space Soldiers

Fnatic

Team EnVyUs

Belgium

AGO Esports

Wololos

NOREG

Limitless Addict.Russia

BIG ORDER

MVP PK B. O. O. T-dream [S] cape

NSPR Gaming

Parallax

Team MAX Recca Esports

New4

SZ Absolute

EMC Viva Algeria

Bravado

Vici Gaming

SK Gaming

Cloud9

FRENCH CANADIANS

Swole Patrol

subtLe

Team One Isurus Gaming